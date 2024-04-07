حدث في 28 رمضان.. فرض زكاة الفطر وزواج النبي من أم المساكين

حدث في 28 رمضان، فرض الله تعالى على عِباده زكاة الفطر في الثامن والعشرين من رمضان عام 2هـ، وكانت قد فرضت قبل زكاة الأموال، وهي واجبة من القرآن والسنة.

وشرعت زكاة الفطر تطهيرًا للنفس من أدرانها من الشح والبخل، وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما لقوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، وتكميلًا للأجر وتنمية للعمل الصالح، ومواساة للفقراء والمساكين، وإغناءً لهم من ذلِّ الحاجة والسؤال يوم العيد.

وإخراج الزكاة فيه إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسّر من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه، وفيه إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم.

وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا كان أو عبدًا، ليشعر الناس بعضهم ببعض ويشاركوا بعضهم فرحة العيد.

في 28 رمضان 4هـ الموافق 626م:

تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين السيدة زينب بنت خزيمة بن الحارث التي لقبت بـ"أم المساكين"، أقامت عند النبي ثمانية أشهر، وتوفيت في شهر ربيع الآخر سنة أربع للهجرة، وعاشت خمسين سنة، رضي الله عنها وأرضاها.