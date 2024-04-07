إعلام عبري يكشف سبب سحب الفرقة 98 من غزة

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن انسحاب الفرقة 98 من خان يونس يأتي في إطار الاستعدادات لعملية في رفح غير مبدية أسباب أخرى سبق وتحدثت عنها صحف عبرية.

وكشفت صحف عبرية أنه صدر قرار بسحب الفرقة القتالية 98 بالجيش الإسرائيلي من منطقة خان يونس في غزة بعد 6 أشهر من الحرب والإبادة التي راح ضحيتها أكثر من 33 ألف شهيد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بانتهاء المناورات البرية في قطاع غزة ولهذ فقد تقرر خروج لواء 98 من منطقة خان يونس.

من جانبها ذكر ت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه لم يتبق في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

يأتي ذلك فيما أفادت الأنباء ببدء اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن إرسال الوفد المفاوض الإسرائيلي إلى القاهرة والاتفاق حول صلاحياته.

