محشى وبيوت صغيرة.. هند تصمم مصغرات للحارة والأكلات الشعبية

عشقت تصغير الأشياء و حياة الحارة المصرية بكل تفاصيلها، من نداء بائعى الخضراوات والأطفال الذين يلعبون بالكرة ورائحة البطاطا المشوية، وثرثرة النساء وهن يتحدثن مع بعضهن من الشرفات، وكذلك التفاصيل الفنية الصغيرة لأبواب المنازل، لذلك أرادت هند محمود بحسها الفنى أن تعبر عن كل هذا من خلال تصميم مصغرات تعبر عن الحارة المصرية والبيوت.

تحدثت هند محمود، خريجة كلية التربية شعبة فنون تشكيلية، عن اتجاهها لتصميم مصغرات عن الحارة المصرية، حيث قالت لـ"صدى البلد": "تعلمت تصميم المصغرات من فيديوهات منتشرة على مواقع الإنترنت، وحبيت أصمم مصغرات تعبر عن الروح المصرية زي المشربيات وبياعين الخضار، وعملت مجسمات لأكلات مصرية الشهيرة زى المحشي والباذنجان المخلل والطعمية والفول ومحتويات غرف النوم من دولاب وسرير خشب وسجاد ملون وقعدة الناس على القهاوى وشرب الشاى والشيشة وغيرها من الحاجات اللى بتميز الحارة المصرية".

تواجه هند العديد من الصعوبات فى عملها بتصميم المجسمات، والتى تحدثت عنها قائلة: "بواجه نفس الصعوبات اللي بتواجه أغلب الفنانين، وهى إن الأدوات اللى بنحتاجها فى الشغل مش موجودة، وغالية".

وعن نوعية زبائن مصغرات الحارة والأطعمة المصرية، قالت هند: "زبايني ناس بتقدر الفن اليدوي وفاهمة إنها لما بتاخد قطعة متفردة، فيه اللى بيشترى قطعة مجسمات كديكور فى البيت، وفيه اللى بيستخدمها فى مشروع للكلية، أو ناس بتحب تقتنى الديكورات الصغيرة، أو أى حد حابب يهادى صاحبه اللى بيحب فن المصغرات".

وأوضحت أنها تتمنى أن يتنشر هذا النوع من الفن أكثر حول العالم وتتواجد قطعة منه فى كل منزل، حيث قالت: “نفسي الفن ده ينتشر ويكون فيه جهات تدرسه فى الجامعات”.

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