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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: خطاب الرئيس السيسي بإفطار الأسرة المصرية تجديد للعهد والوعد مع الشعب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وقال إنها تضمنت خارطة الطريق مصر حتي 2030، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسى بمثابة تجديد للعهد والوعد مع الشعب.

وقال القاضي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضمنت رسائل كاشفة وشفافية معهودة مع شعب مصر وتأكيداً علي تجديد العهد والوعد قائم على الصدق والتجرد، والعمل بتفان والاجتهاد، مشيرا إلي أن افطار الأسرة المصرية هو نموذجاً يعكس اهتمامات القيادة باول ركائز الدولة المصرية وهي الأسرة بنيان المجتمع ، وتصدر حضور ممثلة فلسطينية  للحفل تأكيدا وتأصيل بأن مصر لا تنسي الأشقاء في كل الأوقات وتدعم القضية بصورة غير مشروطة.


وأوضح أن رؤية القيادة السياسية بالاستمرار فى تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادى قائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية.. وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص؛ مؤكدا أن الرئيس حريص على دعم الفئات الأولى بالرعاية من  توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة لهم.

وأكد القاضي، أن دعم القيادة السياسية لحالة الانفتاح والاصلاح السياسى؛ واستمرار جلسات الحوار الوطنى حول اولويات المرحلة الراهنة يمثل نقطة تحول ايجابية فى جميع المسارات السياسية؛ وخصوصا أن الرئيس وجه الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى؛  وهو ما يعطى ثقة كبيرة بأهمية الحوار الوطنى فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب النواب

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