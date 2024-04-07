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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزارة العمل: ندوة للتوعية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ندوة للتوعية حول الهجرة غير الشرعية ، بالتعاون مع مركز إعلام سيدي جابر ، وذلك بحضور عدد من العاملين بمديرية العمل ورموز المجتمع السكندري ، فى إطار دور وزارة العمل وما تقوم به من خدمات للمواطنين للحد من الهجرة الغير شرعية فيما يتعلق بالعمل بالخارج ، وإشرافها على مكاتب إلحاق العمالة بالخارج ، وكذلك تنفيذ مشروع مهني 2030  ومتابعة ترخيص المراكز التدريبية والإشراف عليها ، للقيام بتدريب الشباب ومنحهم شهادات معتمدة  ،وذلك لتأهيلهم لسوق العمل الداخلي والخارجي لرفع قيمة العمالة المصرية ، وكذلك دور الوزارة والمديرية فى تدريب السيدات على ريادة الأعمال والتي تمكنها من تنفيذ أي مشروع بخطوات سليمة وإمكانية عمل دراسة جدوي للمشروع ، وذلك من خلال استراتيجية الدولة 2030 لتمكين المرأة إقتصادياً، وبالتالي النهوض بالأسرة والمجتمع مما ينعكس إيجابياً على استقرار الشباب في مصر وتوجههم للإنتاج ، والعزوف عن فكرة الهجرة غير الشرعية ، وذلك بداية بتدريب السيدات على بعض الحرف والمشاريع الغير تقليدية والتي يمكن تنفيذها في المنزل بأقل الإمكانيات المتاحة ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالإهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وتدريبها وتأهيلها وتنمية مهاراتها للإلتحاق بسوق العمل أو بدء مشروعها الخاص ، وكذلك تكثيف التوعية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية على الشباب والمجتمع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وأضاف وكيل المديرية ، أن الندوة شارك فيها فادية شكر مدير مركز إعلام سيدي جابر والتي رحبت بالحضور وألقت كلمة تناولت نبذة عن دور المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية في المجتمع  ،كما أكد فى كلمته على ما تقوم به الوزارة من عمل ندوات توعوية للشباب لتعريفهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من فقدان للمال أو النفس ، وأيضاً استمرار المديرية في تنفيذ مزيد من ندوات التوعية للشباب من الجنسين  للحد من هذه الظاهرة خارجياً ، فى ضوء التعاون والتنسيق مع الجهات المتخصص  سواء المحلية أو الدولية لتوفير أفضل الخدمات التدريبية الممكنة واللازمة لدعم وتوعية الشباب..

وأضاف وكيل المديرية أن الندوة حاضر فيها الدكتورة إيمان أحمد منا مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة ، والدكتورة وفاء العروسي  أستاذ بكلية التمريض جامعة الإسكندرية ، والدكتور علاء فتحي سلامة باحث في التغذية وسمية الغذاء بالمركز الإقليمي للغذاء والأعلاف ، والدكتورة نجلا صبرة مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة ، والدكتورة يارا ابراهيم  مدرس إعلام بالمعهد العالي للإعلام بالأسكندرية ، والإعلامية هويدا شمس كبير معدي تليفزيون القناة الخامسة ، وإيمان قطب اخصائي اجتماعي بمركز إعلام سيدي جابر ، والإعلامية مريم علي مجموعة أور الإعلامية ، وصفاء توفيق عضو المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ، ورئيس جمعية أهل التوفيق الخيرية ، وأحمد عبدالله النجار مدير العلاقات العامة بجمعية أهل التوفيق.

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