قرار عاجل ضد السائق المتحـ رش بالسائحة البريطانية في قصر النيل

قررت الجهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس السائق المتهم بالتحرش بسائحة تحمل الجنسية البريطانية حال استقلالها سيارة أجره "تاكسي" بمنطقة قصر النيل بالقاهرة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات .

البداية



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة بريطانية الجنسية أنها حال استقلالها تاكسي نظر سائقه إليها نظرات مريبة وداعب عضوه الذكري وطلب هاتفها.



وبإجراء التحريات والبحث توصل رجال المباحث إلى المتهم، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة، اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.