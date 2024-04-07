الوطنية للصحافة: بدل التدريب والتكنولوجيا عن أبريل 2024 غداً بالمؤسسات الصحفية القومية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أبريل 2024، غدا الاثنين.

وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة ضرورة بدء المؤسسات الصحفية القومية في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.