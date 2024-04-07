خسائر بالملايين.. تقرير: غرق 105 أفدنة في إنهيار جسر ترعة السويس.. خاص

كشف تقرير مبدئي عن حجم الخسائر التي أسفر عنها انهيار جسر ترعة السويس، بتضرر 105 أفدنة بشكل مبدئي من القمح والفراولة والفلفل والبرسيم والمانجو.

وحسب التقرير، تعرض 63 فدانا من المانجو الاسمعلاوي للتلف، و4 قراريط من البرسيم، و12 فدان فلفل، و20 فدان فراولة، 4 أفدنة قمح.



وأشار التقرير الذي حصل الموقع علي نسخة منه إلى إن سعر التالف للمساحة الكلية من محصول القمح، 107520، ومن الفراولة 938880، البرسيم 89670، فلفل ٢٨٣٧٢٥، ولم يحدد التقرير قيمة خسائر إتلاف الأراضي المنزرعة بالمانجو علي أن يتم حصرها في التقرير النهائي.

وأشار التقرير الي أن حجم الخسائر قد وصل إلي 1419795 جنيه.

وألقت قوات الأمن القبض علي مزارع لاتهامه بالتسبب في انهيار جسر ترعة السويس وغرق وانهيار عدد من المنازل بعزبة الكبانية بقرية عين غصين بالإسماعيلية.

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة، اسباب انهيار جسر ترعة الإسماعيلية حسب التحقيقات الأولية.

وقالت المصادر، أن مواطن حاول الحصول علي وصلة غير شرعية من ترعة الإسماعيلية تسببت في وقوع الحادث بسبب قدم الجسر الذي ادي الي تسرب المياه الي محيط وداخل أكثر من 100 فدان داخل العزبة وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية.



وشهدت عزبة الكوباينة في منطقه عين غصين بمحافظة الإسماعيليه انهيار جزئي بالبر الأيمن بجسر جانبي بترعة السويس، مما أسفر عن ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأراضي الزراعية ووصولها المنازل المحيطه لها.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت شرطه النجدة اخطار يفيد بانهيار جزئي في ترعه السويس بعزبه الكوباينه التابعه لمنطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وقيادات محافظة الاسماعيليه الي مكان الانهيار.

واوضحت المصادر وقوع انهيار جزئي بالبر الأيمن لجسر جانبي بترعة السويس القادمة من قرية نفيشة في اتجاه محافظة السويس وذلك منطقة الكيلو 10 أمام عزبه الكوبانيه بقريه عين غصين بدائره مركز ومدينه الإسماعيلية.

أسفر الانهيار عن وصول المياه بارتفاع 50 سم الى مساحه 50 فدان بعزبه الكوبانيه و٤ منازل ريفية داخل الأرض الزراعية ووصول المياه لمحيط 100 منزل بعزبه ابو سميحة.

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