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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رنا السيد سليمان تحترف فن المصغرات: اكتشفت موهبتي من عمر التاسعة

صدى البلد

فى مساحة لا تتعدى 5 سنتيمترات، ترسم رنا سيد سليمان، 37  عاماً، بيتاً ريفياً صغيراً من مواد بسيطة، يحمل كل تفاصيل الحياة الريفية، وهو الفن المعروف باسم «المصغرات»، تخرجت «رنا» فى كلية التربية النوعية شعبة الإعلام التربوى، تعشق فن المصغرات، الذى بدأت طريقه بالرسم وتشكيل الصلصال، وتميزت عن غيرها بأعمال جذبت انتباه الجميع. تروى «رنا» بداية اكتشافها لموهبتها: «البداية كانت فى مرحلة الطفولة، كنت برسم وبشكّل بالصلصال، والموضوع اتطور معايا لحد ما أتقنت فن المصغرات»، مضيفة أنها بعد فترة توقفت عن ممارسة هذا الفن ونسيته، ثم عادت إليه «وعدت بنتى بعروسة مصغرة على شكلها، وده رجعنى تانى لممارسة الفن اللى بعدت عنه فترة طويلة». تستخدم «رنا» الخشب وعجينة السيراميك، فى صناعة البيوت الريفية: «بصنع كل حاجة بنفسى وأول مجسم عملته، كان بيت لعريس وعروسة، وكان هدية لبنتى». لقّبها أصدقاؤها وزملاؤها بـ«المصغراتية»، نسبة إلى الفن.

 


قالت رنا سليمان لصدي البلد إنها فنانة محترفة في فن المصغرات، إنها تجسد الواقع من خلال مجسمات صغيرة الحجم بحجم تصميماتها لا يتعدى حجم الـ30 سم، حيث ترفع شعار "كل ما تصفر تحلو"، متابعةً: "لا أستخدم إلا يدي وآلة القَطَر، وبالتالي فأنا منذ صغري نحاتة ولا أستخدم أدوات النحت، وهذه هي الموهبة التي رزقني الله بها".


أضافت بدأت موهبتي منذ نعومة أظفاري وأعجبت تصميماتي المدرسين في المرحلة الابتدائية بعدما شكلت بالصلصال مجسمات متقنة وأنا في سن التاسعة لتبدأ رحلة طويلة من الابداع المستمر مع الفن التشكيلي بصوره وأشكال المختلفة من الطفولة

 


وتابعت فنانة محترفة في فن المصغرات: "أستخدم أنواعا مختلفة من الأخشاب وعينة السيراميك فضلا عن إعادة تدوير المخلفات التي تتقنها، وأعمال تركز على الهوية المصرية واسترجاع تفاصيل الماضي عبر مصغرات الفن التشكيلي من خلال تجسيد البيت بتفاصيله القديمة والأدوات المستخدمة سواء في البيوت والشوارع وغيرها من ملامح الزمن الجميل". 

وأكدت: "شاركت في أول مسابقة للنحت وأنا طالبة بالمرحلة الإعدادية وحصلت على المركز الثالث ضمن عشرات المتسابقين ضمن محافظات مصر المختلفة وتخرجت في كلية التربية النوعية".


وواصلت: "استمرت رحلة رنا سنوات من الاستكشاف والتأمل حتى تخطت أعمالها حدود المحلية لتحجز مكانا إلى أن عرضت أعمالها النحتية في دولة ألمانيا بمتحف متنقل متخصص في عرض الحضارة العربية بمختلف مراحلها برعاية المركز الثقافي العربي بألمانيا".

وأردفت: "نهتم بنقل تفاصيل الصورة ولكن بشكل أصغر، وأهتم بالتعبير عن ثقافتي في الماكيت الذي أعمل عليه، وأبرز فناني هذا المجال في الوطن العربي عبدالرحمن عيد وعمار العزاوي وهما قدوتي وأحاول قدر المستطاع أن أقلدهما وأصل لمستواهما".


وأكملت: "أعمل بخامات كثيرة مثل انواع الخشب المختلفة، وعجين السيراميك التي أشتريها جاهزة أو أعدها في البيت، كما أنني مغرمة بالخزف، ونستخجم تقنيات إعادة التدوير

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