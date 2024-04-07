استمرار محمد العزاوي رئيسا لتحرير البروجريه الفرنسية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة حركة التغييرات الصحفية اليوم الأحد وشملت القرارات استمرار محمد السيد العزاوي رئيسا لتحرير جريدة البروجريه إجيبسيان والبروجريه ديمانش والبوابة الإلكترونية الفرنسية بدار التحرير للطبع والنشر.

وتعتبر صحيفة البروجريه من أقدم الصحف في مصر والشرق الأوسط حيث صدر أول عدد لها عام 1893 الجريدة اليومية الوحيدة في مصر التي تصدر باللغة الفرنسية عن دار التحرير للطبع والنشر.

واستطاعت صحيفة البروجريه في الفترة الأخيرة تحقيق نهضة تحريرية وإطلاق موقع إلكتروني متطور يقوم بتغطية أخبار مصر على مدار الساعة باللغة الفرنسية كام يحتوي على تحليلات وتقارير مختلفة ومتنوعة في المجالات كافة.



وقامت الهيئة الوطنية للصحافة بعمل حملة تغييرات واسعة في الصحف القومية وشملت مؤسسات دار التحرير والأهرام والأخبار وروزاليوسف ودار الهلال.