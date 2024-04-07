مقارنة بين سيتروين C5 و توريس 2024 الـ SUV بمصر

سوق السيارات المصري يتوافر به العديد من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس علي الكثير من الإصدارات الجديدة ، وذلك الانخفاض جاء بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن السيارات التي تتواجد الان بالسوق المصري سيتروين C5 و توريس موديل 2024 .
- محرك كي جي ام سانج يونج توريس موديل 2024 :
تحصل سيارة كي جي ام سانج يونج توريس موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 168 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتخرج عزم دوران يصل الي 280 نيوتن/متر .
- أسعار كي جي ام سانج يونج توريس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :
الفئة الأولي من سيارة كي جي ام سانج يونج توريس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 599 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة كي جي ام سانج يونج توريس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 699 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة كي جي ام سانج يونج توريس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون 899 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من سيارة كي جي ام سانج يونج توريس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 999 ألف جنيه .
- محرك سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :
تتسارع سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 53 لتر ، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .
- أسعار سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :
الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 700 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 865 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 940 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي 2 مليون و 60 ألف جنيه .