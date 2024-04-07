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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين سيتروين C5 و توريس 2024 الـ SUV بمصر

مقارنة بين سيتروين
مقارنة بين سيتروين C5 و توريس 2024 الـsuv بمصر

سوق السيارات المصري يتوافر به العديد من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس علي الكثير من الإصدارات الجديدة ، وذلك الانخفاض جاء بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن السيارات التي تتواجد الان بالسوق المصري سيتروين C5 و توريس موديل 2024 .

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- محرك كي جي ام سانج يونج توريس موديل 2024 :

 مقارنة بين سيتروين C5 و توريس 2024 الـsuv بمصر

تحصل سيارة كي جي ام سانج يونج توريس موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 168 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتخرج عزم دوران يصل الي 280 نيوتن/متر .

- أسعار كي جي ام سانج يونج توريس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة كي جي ام سانج يونج توريس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كي جي ام سانج يونج توريس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كي جي ام سانج يونج توريس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون  899 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كي جي ام سانج يونج توريس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 999 ألف جنيه .

- محرك سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :

 مقارنة بين سيتروين C5 و توريس 2024 الـsuv بمصر

تتسارع سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 53 لتر ، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .

- أسعار سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 865 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 940 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي 2 مليون و 60 ألف جنيه .

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