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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نعينع: أحمد عمر هاشم والشعراوي من الدراويش الحقيقيين ولهم كرامات رأيتها بنفسي

نعينع
نعينع

قال الدكتور أحمد نعينع قارئ القرآن الكريم، إن دولة التلاوة ظهرت مع مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مسميات اطلقها المستمعين، مشيرا إلى أن عبد الحليم محمود من أكبر رموز مملكة الدراويش

وأضاف الخلالي خلال لقاءه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة الحياة،  أن الدكتور أحمد عمر هاشم ومولانا الشيخ الشعراوي من الدراويش الحقيقيين والمُتحققين ولهم كرامات رأيتها بنفسي

وتابع  نعينع تيسر لي قراءة القرآن الكريم في المسجد الحرام وكذلك في يوم عرفة، والتعايش أثناء القراءة يتوقف على المكان.

واكمل ان الدرويش هو من يقيم شعائر الاسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد قبل ذلك رآى شخص مقيم في المسجد واخيه يصرف عليه، فقال اخاك اعبد منك، لذلك العبادة لها اوقاتها، وليس مطلوب الجلوس في المسجد دوال العمر دون عمل.

واختتم أن الشيخ إسماعيل صادق العدوي من أقطاب الصوفية، وسمعت أنه ناجى ربه في العمرة لحجب الرؤية والكشف عنه.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.

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