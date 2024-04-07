السفير الفلسطيني بالمملكة المتحدة: حصيلة الشهداء في غزة أقل بكثير من الواقع

أعرب سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، حسام زملط،في تصريح لقناة سكاي نيوز، عن قلقه بشأن دقة حصيلة القتلى المعلن عنها في غزة، مشيرًا إلى أن الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة التي تقودها حماس فيها تقليل كبير.

وشدد زملط على أنه لا يزال هناك الآلاف من الأشخاص في عداد المفقودين، بما في ذلك المدفونين تحت الأنقاض وآخرين في عداد المفقودين منذ بدء الصراع.

ووفقا لوزارة الصحة التي تقودها حماس، فقد تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 33 ألف شخص في المنطقة خلال الصراع المستمر. لكن زملط يؤكد أن هذا الرقم لا يعبر عن الحجم الحقيقي للخسائر البشرية، قائلا: "نحن ننتظر الأسوأ لأن هناك الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض مجهولي المصير، وهناك الآلاف في عداد المفقودين، لذلك هذا يعد الحد الأدنى المطلق للعدد."

تأتي تصريحات زملط وسط جدل مستمر حول دقة أرقام الضحايا في غزة. وبينما أثار بعض المسؤولين الإسرائيليين الشكوك حول أعداد القتلى، تؤكد مجموعات مستقلة أن الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة التي تقودها حماس أثبتت أنها موثوقة إلى حد كبير.

ويكشف تحليل البيانات من صراعات غزة السابقة أن أعداد القتلى الأولية التي أبلغت عنها وزارة الصحة تتوافق بشكل وثيق مع التقييمات اللاحقة التي أجرتها الأمم المتحدة وإسرائيل، مع وجود تباين ضئيل يبلغ 10-12٪ فقط.

وقال زملط: "يتم استجوابنا دائمًا، ودائمًا ما تكون قصتنا موضع خلاف"، مسلطًا الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية في نقل المدى الكامل للأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة.