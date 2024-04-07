بدون فتح جراحى.. لأول مرة استئصال أورام البنكرياس بمستشفيات جامعة قناة السويس

أجرت مستشفي جامعة قناة السويس لأول مرة، عملية استئصال أورام البنكرياس بدون فتح جراحى.

وحرص الطاقم الطبي بقسم الجراحة بالمستشفى الجامعي، على تقديم الشكر والتقدير إلى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد أنور عبدالغني؛ لتوجيهه المستمر والمتواصل بتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة والحرجة بالمستشفيات الجامعية.

واستقبلت مستشفيات جامعة قناة السويس، مريضة تبلغ من العمر سبع وثلاثين عاما بعيادة الجراحة تعانى من ألم بالبطن وصفراء انسدادية وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة والاشعات المطلوبة.

وبناءً على النتائج، تم اتخاذ قرار بتحضير المريضة لإجراء عملية ويبل وهى استئصال رأس البنكرياس الذى يحتوى على الورم واستئصال الاثنى عشر بالكامل وأيضا تم استئصال الحويصلة المرارية والقناة المرارية وجزء من المعده وجزء من الأمعاء الدقيقة حوالي ١٠سم تقريباً.

وقام الفريق الطبي بعمل ثلاث وصلات الاولى بين القناة المرارية والأمعاء الثانية بين البنكرياس المتبقي والأمعاء الثالثة بين المعدة والأمعاء والمريضة الآن بحالة جيدة ومستقرة.