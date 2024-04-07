عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة وحلفاؤها ينفذون عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

صدى البلد

ردا على الوضع الإنساني المتردي في شمال غزة، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بإسقاط جوي لحزم المساعدات الأساسية على المنطقة المعزولة، حيث تلوح المجاعة في الأفق، وفقا للتقارير.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن العملية المشتركة، التي تضمنت التعاون مع سلاح الجو الملكي الأردني. وكان الهدف من عملية التسليم توفير الإغاثة الضرورية للمدنيين في شمال غزة الذين تضرروا بشدة من جراء الصراع الدائر.

وكجزء من العملية، تم استخدام ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز C-130 لإسقاط أكثر من 38,000 وجبة مكافئة، وتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المتضررين.

ومنذ بداية النزاع، أسقطت الولايات المتحدة حتى الآن ما مجموعه 739 طنًا من المساعدات الإنسانية في المنطقة، مما يؤكد الجهود المستمرة لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المدنيين.

بالإضافة إلى ذلك، انضمت القوات المسلحة البريطانية مؤخرًا إلى جهود الإغاثة من خلال إسقاط المساعدات جوًا إلى غزة. وتم إنزال أكثر من 40 طناً من المساعدات، بما في ذلك الماء والدقيق وحليب الأطفال، بالمظلات إلى المنطقة في خمس قطرات منفصلة.

وتسلط هذه الجهود المنسقة التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها الضوء على الالتزام بتوفير الدعم الأساسي للمتضررين من النزاع في غزة، حيث تواصل المنظمات الدولية وجماعات الإغاثة التحذير من الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

مفاجأة سيئة للأهلي قبل مباراة الزمالك| صدمة ثلاثية تضرب الفريق.. تفاصيل

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز الحب الحقيقي والوحيد في حياتي

خبر سار | الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق أمام إنبي

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

ترشيحاتنا

النائب محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء لأسرة أحمد فتحي سرور بمسجد المشير طنطاوي

نص شهادة الرقابة الإدارية في أكبر قضية رشوة بوزارة البترول |خاص

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة| إعلان مواعيد المهام الآدائية

فقدت ثلث قواتها.. جيش الاحتلال يزعم تدمير جزء كبير من ترسانة حماس الصاروخية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صدفة الحلقة 28.. فشل خطة رشدي الشامي والقبض على غادة

بسبب هذا اللاعب| ليفربول يحذر محمد صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي .. القصة الكاملة

فستان جريء.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بإمكانيات جبارة ومميزات خارقة.. ساعات ذكية مناسبة لهواة الرياضات

فيديو

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ