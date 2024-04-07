الولايات المتحدة وحلفاؤها ينفذون عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

ردا على الوضع الإنساني المتردي في شمال غزة، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بإسقاط جوي لحزم المساعدات الأساسية على المنطقة المعزولة، حيث تلوح المجاعة في الأفق، وفقا للتقارير.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن العملية المشتركة، التي تضمنت التعاون مع سلاح الجو الملكي الأردني. وكان الهدف من عملية التسليم توفير الإغاثة الضرورية للمدنيين في شمال غزة الذين تضرروا بشدة من جراء الصراع الدائر.

وكجزء من العملية، تم استخدام ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز C-130 لإسقاط أكثر من 38,000 وجبة مكافئة، وتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المتضررين.

ومنذ بداية النزاع، أسقطت الولايات المتحدة حتى الآن ما مجموعه 739 طنًا من المساعدات الإنسانية في المنطقة، مما يؤكد الجهود المستمرة لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المدنيين.

بالإضافة إلى ذلك، انضمت القوات المسلحة البريطانية مؤخرًا إلى جهود الإغاثة من خلال إسقاط المساعدات جوًا إلى غزة. وتم إنزال أكثر من 40 طناً من المساعدات، بما في ذلك الماء والدقيق وحليب الأطفال، بالمظلات إلى المنطقة في خمس قطرات منفصلة.

وتسلط هذه الجهود المنسقة التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها الضوء على الالتزام بتوفير الدعم الأساسي للمتضررين من النزاع في غزة، حيث تواصل المنظمات الدولية وجماعات الإغاثة التحذير من الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية في المنطقة.