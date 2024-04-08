عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي.. مصر الأولى عالميا في إنتاجية فدان القمح..الدولة تمارس تشجيعا متواصلا لصغار الفلاحين

صورة ارشفية
صورة ارشفية

على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي.. مصر الأولى عالميا في إنتاجية فدان القمح

عميد زراعة عين شمس يكشف عن إجراءات لحماية الفلاحين والمحاصيل

عميد زراعة عين شمس : الدولة تمارس تشجيعا متواصلا لصغار الفلاحين 


 

يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات وإنجازات كبيرة خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.

يعتبر القطاع الزراعي ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وقد تم تبني آليات ومشروعات تعزز إنتاجية المحاصيل الزراعية وتدعم بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.

 

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس السابق، إن الدولة بذلت جهدا كبيرًا لدعم الفلاح حيث صدرت التوجيهات الرئاسية بتقديم حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح، بالإضافة للمشروع القومى للصوامع، والتوسع في إنشاء صوامع حديثة مصممة بأحدث التقنيات العالمية.

وأكد الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه يوجد توسع في زراعة القمح بهدف زيادة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، لافتا أن القمح من أهم محاصيل الحبوب الغذائية.
 

واشار جلال إلى، إن مصر الأعلي إنتاجية في فدان القمح علي مستوي العالم، موضحا أن الدولة نجحت في زيادة إنتاجية الفدان الواحد من 12 أردبا للقمح إلي 20 و22 أردبا.

وأوضح عميد زراعة عين شمس السابق، أن الأمن الغذائي جزء أساسي من الأمن القومي وهو لا يقيم ماديًا، لافتًا إلى أن روسيا وأوكرانيا تمتلكان نحو 25% من إنتاج القمح في العالم ومصر كانت تستورد منهما، وفي حالة لم تطور الدولة أدواتها لزيادة الإنتاجية من القمح لكانت هناك مشكلة.
 
 

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس السابق ، إن بناء الأنظمة الزراعية والغذائية تحد كبير يواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء  فالفجوة الغذائية لم تعد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب، بل أصبحت قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي  وقد أدت هذه التحديات إلى استخدام الغذاء كسلاح من قبل الدول المنتجة والمصدرة للضغط على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية وغيرها.

 

أكد الدكتور احمد جلال ، أن قطاع الزراعة في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث  بدأت بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة وتوفير فرص عمل للشباب مع تطوير البنية التحتية الزراعية وتوفير المياه اللازمة للري والرعاية الزراعية الملائمة للمحاصيل المزروعة.
 

وأشار عميد زراعة عين شمس إلي ، أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الدعم والتسهيلات للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي مع تم توفير التمويل المناسب والتدريب والتوجيه الفني لتحسين إدارة المزارع وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية ،كما تم توفير الحماية للمزارعين من التهديدات البيئية والمرضية من خلال توفير المبيدات الزراعية والتطعيمات والمستلزمات الزراعية الأخرى.

وأوضح جلال ، أنه تم  تعزيز الاستدامة البيئية في الزراعة من خلال تبني ممارسات زراعية مستدامة وحديثة ، بالاضافة إلي  تعزيز زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف وتحسين نظم الري الحديثة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة  كما تم تشجيع زراعة المحاصيل العضوية وتقليل استخدام المبيدات الكيميائية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم الخميس| مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر.. موقف مصر ودولة عربية تصوم يوم إضافي

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

النهار يتحول ليلًا| العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس.. وهذه علاقته بهلال شوال

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

الرحلة مع الأبيض كتبت نهايتها| رباعي زملكاوي يغادر الفريق.. من هم؟

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

ترشيحاتنا

خلال مفاوضات القاهرة.. مقترح أمريكي جديد لعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة

دعاء ختم القرآن ليلة 29 رمضان.. يستجاب ويغفر لكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا

أحمد بلبولة: الحشاشين ينظرون إلى النبي أنه المرشد الظاهري فقط

حزب الله يعلن شن 4 هجمات خطيرة على مواقع عسكرية إسرائيلية

أحمد بلبولة: طائفة الحشاشين تستخدم الخرافات والكذب لإضفاء طابع أسطوري

آخر التطورات| جراحة ناجحة للشحات.. وراحة 5 أيام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. سارة سلامة تبهر متابعيها من أمام الكعبة

الرحلة مع الأبيض كتبت نهايتها| رباعي زملكاوي يغادر الفريق.. من هم؟

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

فستان جريء.. مي عمر تثير ضجة بأحدث إطلالاتها

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ