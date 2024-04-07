الجيش الإسرائيلي يعلن عن إجراء مناورة عسكرية صباح الغد

أعلن الجيش الإسرائيلي عن خطط لإجراء مناورة عسكرية صباح الغد، بحسب بيان رسمي نشرته سكاي نيوز البريطانية.

وستجرى التدريبات، كما وصفها الجيش الإسرائيلي بالتفصيل في منشور على X، في الشريط الساحلي الشمالي ومنطقة الجليل. وتقع هذه المنطقة بالقرب من حدود لبنان وسوريا، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للتمرين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن التدريبات ستتضمن تحركات حية للسفن والطائرات وقوات الأمن في المناطق المحددة. ويأتي هذا النشاط في إطار الاستعداد المستمر للجيش الإسرائيلي للقتال في مختلف القطاعات، كما جاء في الإعلان.

وعلى الرغم من النشاط العسكري المتزايد المتوقع خلال المناورة، أكد الجيش الإسرائيلي للجمهور أنه لا يوجد سبب للقلق فيما يتعلق بالحوادث الأمنية.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب بيان سابق للجيش اليوم، يشير إلى اكتمال مرحلة أخرى في الاستعدادات لصراع محتمل على الجبهة الشمالية لإسرائيل مع لبنان وسوريا.

وتؤكد التدريبات العسكرية المقبلة التزام إسرائيل بالحفاظ على الاستعداد في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، وضمان حماية حدودها ومواطنيها.