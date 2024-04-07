خيانة.. الديمقراطيون منقسمون حول دعم إسرائيل وسط الصراع في غزة

في مقالة افتتاحية نشرتها هيئة تحرير وول ستريت جورنال، أثيرت مخاوف بشأن الضغط المتزايد من كبار الديمقراطيين على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وسط الصراع مع حماس في غزة.

ويسلط المقال الضوء على الموقف الذي اتخذه ديمقراطيون بارزون، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي والسناتور كريس فان هولين وبيرني ساندرز، الذين حثوا الرئيس بايدن على إعادة النظر في نقل الأسلحة إلى إسرائيل. ويشددون على ضرورة إجراء تحقيق كامل في حادث التفجير الخاطئ الأخير الذي استهدف قافلة إغاثة.

وتنتقد الافتتاحية موقف الديمقراطيين، معتبرة أن مثل هذا الضغط لمنع الأسلحة عن إسرائيل خلال فترة الصراع هو بمثابة خيانة ويصب في مصلحة حماس. ويشير إلى أمثلة تاريخية تخلى فيها الديمقراطيون عن حلفائهم في الأوقات الصعبة، مثل خفض المساعدات لفيتنام الجنوبية في عام 1975 ومعارضة الاستراتيجيات العسكرية الحاسمة في الصراعات الماضية.

ويتناول المقال أيضًا تحول الرئيس بايدن في دعم الحكومة الائتلافية المنتخبة في إسرائيل، والذي يُنظر إليه على أنه استجابة للضغوط من داخل حزبه. وهو يحذر من أن هذا العداء الديمقراطي المتزايد تجاه إسرائيل يمكن أن يعرض للخطر الدعم لمشاريع قوانين المساعدات الحاسمة، مما قد يفيد المعارضين الجمهوريين مثل النائبة مارجوري تايلور جرين.

وبشكل عام، تؤكد الافتتاحية على تعقيد الوضع وتشير إلى أن القرارات المتعلقة بدعم إسرائيل يجب أن تُترك في النهاية للإسرائيليين، بدلاً من أن تمليها الضغوط الخارجية من السياسيين الأمريكيين.