الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية تخضع لاختبارات في ساحة المعركة بأوكرانيا

أعرب الجنرال تشارلز فلين، القائد العام للجيش الأمريكي في المحيط الهادئ، عن قلقه بشأن استخدام روسيا للصواريخ الكورية الشمالية في الصراع الدائر في أوكرانيا، ويؤكد أن الوضع يوفر لكوريا الشمالية فرصة فريدة لاختبار أسلحتها في سيناريوهات قتالية حقيقية، مما قد يعزز فعاليتها.

ووفقا لبلومبرج، في حديثه خلال زيارة إلى حامية همفريز التابعة للجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية، أكد الجنرال فلين، أهمية هذا الاختبار في ساحة المعركة بالنسبة لكوريا الشمالية.

وسلط الضوء على إمكانية حصول كوريا الشمالية على رؤى قيمة في الجوانب الفنية، والإجراءات التشغيلية، وأداء ذخائرها من خلال هذه الفرصة غير المتوقعة التي يوفرها الصراع في أوكرانيا.

وشدد الجنرال فلين على أهمية مراقبة تصرفات كوريا الشمالية عن كثب، معربًا عن مخاوفه من أن البلاد قد تكتسب معلومات عن أسلحتها التي لا يمكن الوصول إليها في أوقات السلام.

وبالإضافة إلى ذلك، كشف الجنرال فلين عن خطط لنشر أنظمة صاروخية ذات قدرات متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبينما لم يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالتوقيت والمواقع، فإن مثل هذه الخطوة قد تثير ردود فعل من الصين، التي سبق أن حذرت من نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في المنطقة.

وأثار تورط الصواريخ الكورية الشمالية في الصراع في أوكرانيا قلق المراقبين الدوليين. وقد استخدمت القوات الروسية الصواريخ، التي تم تحديدها على أنها Hwasong-11، في الهجوم المستمر.

ويتراوح مدى هذه الصواريخ بين 380 و800 كيلومتر، وتضاف إلى الترسانة المتوفرة لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلى الرغم من نفي موسكو وبيونغ يانغ، تشير الأدلة إلى تدفق كبير للأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا، مما يزيد من تفاقم التوترات في المنطقة.

وفي مقابل هذه الأسلحة، تفيد التقارير أن روسيا تزود كوريا الشمالية بالموارد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمواد اللازمة لتصنيع الأسلحة.

واختتم الجنرال فلين كلمته بالإعراب عن قلقه العميق إزاء استمرار كوريا الشمالية في اختبار الصواريخ الباليستية، ووصفها بأنها مزعزعة للاستقرار.

وفي الأسبوع الماضي، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار صاروخ باليستي جديد مصمم لنشر مركبة انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما أدى إلى زيادة التوترات في المنطقة.