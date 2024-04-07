أحمد موسى يشيد بالمظاهر الجمالية في محافظة القاهرة على الطريق الدائري.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على واجهات المنازل التي قامت بتنفيذها محافظة القاهرة على الطريق الدائري خلال الفترة الماضية، قائلا: "منظر جمالي حلو".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "كل البيوت هيتم رسم عليها رسومات من الهوية البصرية، في إطار تجميع وطلاء واجهات المنازل المطلة على الطريق الدائري، والبيوت اللي كان منظرها مش حلو".

وأشار: "كل البيوت هتندهن بالكامل، بعد التوسعة الكبيرة التي تمت خلال الفترة الأخيرة على الطريق الدائري، عشان يكون المنظر جمالي وحلو"، موضحا: "اللي بيتعمل النهاردة على الطريق الدائري، هو إغلاق جميع المنازل على الدائري، ورسم الهوية البصرية على جدران جميع المنازل المطلة على الطريق".

وقامت محافظة القاهرة بتنفيذ العديد من المظاهر الجمالية على الطريق الدائري خلال الفترة الماضية من خلال رسومات تراثية على المنازل المطلة على الطريق.

