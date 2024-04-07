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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مـ ــقتل شخص وإصابة اثنين في حريق بمنصة بيميكس النفطية بالمكسيك

صدى البلد

قالت شركة النفط الوطنية المكسيكية بيميكس في بيان يوم الأحد إن مقاولا واحدا على الأقل لقي حتفه بعد أن اندلع حريق في منصة بحرية تديرها، مضيفة أن اثنين آخرين في حالة “خطيرة”.

وأصيب تسعة عمال في الحريق الذي اندلع بعد ظهر يوم السبت في منصة Akal-B التابعة للشركة، الواقعة في جنوب خليج المكسيك، حيث ينشأ معظم إنتاج بيميكس النفطي.

خمسة من التسعة كانوا من موظفي بيميكس بينما البقية كانوا مقاولين من مقدمي الخدمات المحليين ديافاز وكوتر.
وفي اليوم السابق، قالت بيميكس إن اثنين فقط من موظفيها أصيبا، وأن أيا من الإصابات ليست خطيرة حيث تمت السيطرة على الحريق في 16 دقيقة، يفتح علامة تبويب جديدة.

عانت البنية التحتية لشركة بيميكس في جميع أنحاء المكسيك لسنوات من حوادث مميتة متكررة، والتي غالبا ما يلقي المحللون اللوم فيها على سوء الصيانة وأوجه القصور التشغيلية الأخرى.

وتعد منصة Akal-B جزءًا من مجمع Cantarell القديم ولكن لا يزال مهمًا من آبار المياه الضحلة لشركة Pemex. وينتج المجمع حاليا نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام، لكنه كان قبل عقدين من الزمن أحد أكبر الحقول المنتجة في العالم بإنتاج يزيد عن مليوني برميل يوميا.

ولم توضح بيميكس في بيانها كيفية تأثر إنتاج النفط والغاز من المجمع. وأشارت إلى أن الشركة واصلت التحقيق في سبب الحادث بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة من أجل 'إعادة تأسيس' العمليات في مركز المعالجة الخاص بها.

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