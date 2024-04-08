عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية ووزير الشباب والرياضة يفتتحان أعمال تطوير ملعب نادي سيدي بشر

صدى البلد

افتتح اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، أعمال التطوير الخاصة بملعب نادي سيدي بشر، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعلن اللواء/ محمد الشريف عن التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه من موارد محافظة الإسكندرية لصالح ملعب نادي سيدي بشر، مشيدًا بأعمال التطوير بالملعب والتي جاءت في وقت قياسي، في ظل توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وأضاف اللواء محمد الشريف أن محافظة الإسكندرية شهدت خلال السنوات الماضية رفع كفاءة عشرات المراكز الشبابية، فضلًا عن بناء العديد من المراكز الشبابية الجديدة خاصة في الأماكن النائية.

موضحًا أن المنظومة الرياضية في ظل دعم القيادة السياسية قد حققت العديد من الإنجازات والتطورات غير المسبوقة، وذلك تأكيدًا على دور الرياضة في تعزيز قدرات وإمكانات الشباب وفي ظل رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة.

وأكد الشريف أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة والتراخيص اللازمة للإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية، باعتبارها متنفسًا هامًا للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية.

من جانبه، بدأ وزير الرياضة حديثه بتوجيه الشكر للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والذي وجه سيادته بسرعة إعادة فتح الملعب مرة أخرى إلى أهالي المنطقة، كما أمر السيد رئيس الجمهورية بتطوير وتجميل الملعب قبل اعادة الافتتاح اليوم وهو ما تم تنفيذه بزمن قياسي بلغ "١٠" أيام فقط ليظهر بالمظهر المشرف الذي تشاهدونه اليوم فى حفل افتتاح أعمال التطوير.

واشار صبحي الى أن أعمال تطوير الملعب والذي يحمل فى طياته تاريخًا طويلًا يصل الى ٦٠ عامًا حيث تم تنفيذ الملعب فى الستينيات من القرن الماضي، وقد تم تجديد الملعب الخماسى وفرش الملعب بالكامل بالنجيل الصناعى وتركيب الشبك على الأسوار الحديدية الخاصة به، وتوجه صبحي بالشكر على التواجد الكثيف اليوم من قبل نجوم ورؤساء الأندية المصرية ومنهم كابتن حسام وابراهيم حسن المدير الفنى ومدير الكرة للمنتخب المصري لكرة القدم وأختتم أشرف صبحي وزير الرياضة حديثه بالشكر الى صندوق تحيا مصر والذي ساهم بشكل كبير فى اعادة تطوير الملعب بنادى سيدي بشر بالإسكندرية.

وبدأت مراسم افتتاح اعمال التطوير للملعب الخماسي بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تبعها عرض فيديو وثائقي عن تاريخ انشاء الملعب الخماسي ونبذة عن نادي سيدي بشر.

وشاهد وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية عرضًا رياضيًا لفرق الطلائع التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية وأيضا قاما بمتابعة جزء من تدريبات فرق براعم كرة القدم بالنادى وعرض لفريق الكاراتية واختتمت الجولة الافتتاحية بمشاهدة مباراة استعراضية لقدامى لاعبي الزمالك والأهلى بمشاركة النجوم السابقين لكبار الكرة المصرية الأهلى والزمالك والذين تم تكريمهم من قبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

حضر الافتتاح، الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، والأستاذ/ محمد السيد مجاهد، والمهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، والاستاذ أحمد حسن رئيس نادى سبورتنج، والاستاذ سيد سمرة رئيس نادى اصحاب الجياد، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ولفيف من نجوم الرياضة المصرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم الخميس| مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر.. موقف مصر ودولة عربية تصوم يوم إضافي

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

النهار يتحول ليلًا| العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس.. وهذه علاقته بهلال شوال

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

الرحلة مع الأبيض كتبت نهايتها| رباعي زملكاوي يغادر الفريق.. من هم؟

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: المجموعات الإرهابية استغلَّت الدين من أجل تحقيق أجندتها

ملفات حساسة وخطيرة.. تفاصيل زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الصين

خلال مفاوضات القاهرة.. مقترح أمريكي جديد لعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة

دعاء ختم القرآن ليلة 29 رمضان.. يستجاب ويغفر لكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا

أحمد بلبولة: الحشاشين ينظرون إلى النبي أنه المرشد الظاهري فقط

حزب الله يعلن شن 4 هجمات خطيرة على مواقع عسكرية إسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. سارة سلامة تبهر متابعيها من أمام الكعبة

الرحلة مع الأبيض كتبت نهايتها| رباعي زملكاوي يغادر الفريق.. من هم؟

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

فستان جريء.. مي عمر تثير ضجة بأحدث إطلالاتها

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ