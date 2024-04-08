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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خيري رمضان يشكر الزملاء الذين تولوا مسؤوليتهم في رئاسة مجالس الإدارة والتحرير

خيري رمضان
خيري رمضان

قال الإعلامي خيري رمضان، إنه بدأت بوادر التغيير، أول تغير بعد الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن نترقب تغيير حركة المحافظين.

وأضاف خلال تقديم برنامجه "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور": "بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية هل ستكون التغييرات بكرة هل سيكون فيه تغيير حكومي الله اعلم نحن نترقب".

واستطرد "الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي أعلنت عن تغير رؤساء مجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية، ولا بد أن نشكر كل الزملاء وكل الأساتذة الذين تولوا مسؤوليتهم في رئاسة مجالس الإدارة ورؤساء التحرير".

وأردف "التغيير لا يعني أي شيء وهؤلاء يحتفظون بمناصبهم ككتاب كبار في مؤسساتهم، ألف مبروك للرؤساء الجدد ولا بد أن نقول لهم الصحافة محتاجة تبذل جهد لأنها في منافسة شديدة مع السوشيال ميديا ووسائل التواصل والتلفزيون".

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