"الجمهورية": حفل إفطار الأسرة المصرية يحمل رسائل من الرئيس للشعب والعالم

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن حفل إفطار الأسرة المصرية شهد عدة رسائل وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري والعالم بعد حلف اليمين الدستورية الثلاثاء الماضي، فقد أكد أن الشعب المصري هو البطل والمعلم الذي واجه الصعاب والتحديات، وتأكيده مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية للطبقات الأولى بالرعاية وتوطين الصناعة والتوسع في الزراعة وتهيئة المناخ للاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص، والرسالة المهمة التي كان لها صداها الكبير داخليًا وخارجيًا هي تأكيد الرئيس استمرار الحوار الوطني الذي بدأ بدعوة منذ عام 2022، وأنه تسلم 90 توصية ومقترحًا بشأن الحوار ستكون موضع اهتمام الدولة.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الاثنين/ بعنوان "رسائل حفل إفطار الأسرة المصرية" - أن حديث الرئيس المفتوح مع الحضور بمختلف فعاليات المجتمع التي حضرت حفل الإفطار جاء تأكيدًا أن الدولة المصرية تسعى لبناء القدرة ومواجهة التحديات وأنها لا تلتفت لمن يشوّه الصورة المميزة من الإنجازات التي حدثت، وبالتأكيد ما قاله الرئيس عن الشعب المصري الذي شارك في انتخابات الدورة الجديدة للرئاسة هو البطل والمعلم.