التصريح بدفن جثة شاب غرق في بيارة صرف صحي بالجيزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في غرق شاب واصابة اخر بعد سقوطهما في بيارة صرف صحي بمدينة منشاة القناطر.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى بعدما اكد كشف مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية كما استعلمت عن حالة المصاب لسماع اقواله حول ملابسات الواقعة.

ابتلعت بيارة صرف صحي، شابين بمدينة منشأة القناطر بعد سقوطهما بداخلها، وأنقذ الأهالي أحدهما بينما فارق الآخر الحياة، وتم انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثته.

تلقي المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغاً يفيد بسقوط أشخاص داخل بيارة صرف صحي بجوار مركز شباب الجلاتمة، على الفور، هرعت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ للمكان، حيث تمكنوا من إنقاذ شاب وإنتشال جثة أخرى.

تم نقل الشاب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.