مفاجأة بشأن إمكانية لحاق محمد صبحي بمباراة الأهلي

كشف اللاعب أحمد حسن عن مصدر.. صعوبة لحاق محمد صبحي بمباراة القمة أمام الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر.. صعوبة لحاق محمد صبحي بمباراة القمة أمام الأهلي".

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محمد صبحي حارس المرمى، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة للفريق.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن الفحوصات والأشعة أثبتت إصابة محمد صبحي بمزق في العضلة الضامة.

وأشار محمد أسامة إلى أنه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي للحارس، يقوم بتنفيذه خلال الفترة الحالية، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.