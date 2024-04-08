الزراعة تستعرض الأنشطة البحثية والخدمية والإرشادية لمعهد أمراض النباتات عن شهر مارس 2024

أصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريرا يشتمل على أهم أنشطته عن شهر مارس 2024 ، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي بتطوير التقنيات ومتابعة حالة المحاصيل والتواجد الدائم مع المزارعين وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.



وقال د محسن أبورحاب القائم بأعمال مدير المعهد أن التقرير تضمن كافة الأنشطة الإرشادية والتدريبية البحثية

خلال الشهر الماضى وجاءت على النحو التالي..

أولاً: رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية و الخضر و الفاكهة

• تم المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة وجدت حالات مرضية فردية تم التعامل معها.

• المرور على زراعات القمح بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية.

• المرور على زراعات بنجر السكر بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية لللأمراض المتواجدة والتي كانت تنحصر بين أعفان جذور وتبقع الأوراق السركسبورى والبياض الدقيقي.

• تم المرور علي محاصيل الفول البلدي بمحافظات مصر المختلفة وقد قام السادة البحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة والتي كان في معظمها أعفان جذور وتبقع بني وصدأ.

• تم المرور على محافظات (المنيا – أسيوط–الاسماعيليه- الشرقية -المنوفية – الغربيه –الدقهليه-البحيرة - كفر الشيخ-القليوبية -النوبارية) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر)الفراولة- البطاطس-الطماطم-الفلفل-الباذنجان-الخيار -البسلة-الفاصوليا-اللوبيا( وقد قام السادة البحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة والتي كان في معظمها اعفان جذور وذبول وتبقعات أوراق وأعفان ثمار و بياض دقيقي وصدأ وعفن أبيض.

• المرور على زراعات محصول البصل بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية بها وإعطاء التوصيات الفنية للأمراض المتواجدة والتي كانت في أغلبها البياض الزغبي واللطعة الإرجوانية.

ثانياً: النشاط البحثي:

• تم نشر عدد 1 بحث محلي

ثالثاً:النشاط الارشادي والتدريبي

ندوات ارشادية:

• مشاركة باحثى المعهد فى الفرق الإرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى ( قطن - قصب السكر – فول بلدى – حمص – قمح – نخيل بلح – نباتات طبية وعطرية – بصل – ثوم - خيار – بنجر السكر – خضر – بصل – بطاطس - طماطم – بطاطا – شعير – مانجو – عنب – موالح - فراولة ) فى محافظات (الجيزة - الفيوم - أسيوط – المنيا - بنى سويف– سوهاج – كفرالشيخ – أسوان – الأقصر – قنا – الوادى الجديد – القليوبية – الشرقية – الغربية – البحيرة – الإسكندرية – الإسماعيلية - دمياط – النوبارية – المنوفية – الدقهلية ) وذلك فى الفترة من 1/3 وحتى 30/3/2024.

• حضور ندوة " الأرشاد الرقمى " بمحافظة الفيوم وذلك بتاريخ 6/3/2024.

• حضور ندوة أونلاين بعنوان " سلسلة الاحتراف والتميز الإحصائى باستخدام برنامج SPSS " والتى نظمتها منصة علماء المستقبل بتاريخ 14/3/2024.

دورا ت تدريبية:

• إلقاء محاضرة عن التربية المقاومة لأمراض الصدا وذلك من خلال الدورة التدربية المقامة بسخا وذلك بتاريخ 3/3/2024.

• حضور دورة تدريبية بعنوان "تصميم التجارب الزراعية باستخدام برنامج (gestate.) (اساسيات) وذلك بالمعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الأحصائى فى الفترة من 3/3 وحت 7/3/2024.

• تنفيذ دورة تدريبية تحت إشراف السيد الأستاذ الدكتور/مدير المعهد بعنوان " البيولوجيا الحزيئية وتطبيقاتها بأمراض النبات " وذلك بمعهد بحوث أمراض النباتات بتاريخ 10/3/2024.

أيام حقل:

• تم تنفيذ (174) مدرسة حقلية لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول ( القمح ) وطرق مكافحتها بمحافظات ( الجيزة - القليوبية - البحيرة – النوبارية – كفر الشيخ – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – دمياط – الغربية – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بور سعيد – الأسكندرية – كفر الشيخ –سوهاج – الأقصر – أسوان) وذلك فى ال فترة من 1/3 وحتى 30/2024.

رابعآ :النشاط الإنتاجي و الخدمي

1- تم فحص عدد (440) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

2- فحص عدد (145) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

3- الإشتراك فى أعمال (44) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.

4- فحص عدد (8) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

5- تعريف عدد (10) عزلة فطرية بقسم بحوث الفطريات

6- شراء (7) كيلو ميكروهيزا

7- فحص عدد (24) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.