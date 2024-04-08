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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تستعرض الأنشطة البحثية والخدمية والإرشادية لمعهد أمراض النباتات عن شهر مارس 2024

صدى البلد

أصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريرا يشتمل على أهم أنشطته عن شهر مارس 2024 ، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي بتطوير التقنيات ومتابعة حالة المحاصيل والتواجد الدائم مع المزارعين وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.


وقال د محسن أبورحاب القائم بأعمال مدير المعهد أن التقرير تضمن كافة الأنشطة الإرشادية والتدريبية البحثية 
خلال الشهر الماضى وجاءت على النحو التالي..

أولاً: رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية و الخضر و الفاكهة
• تم المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة وجدت حالات مرضية فردية تم التعامل معها.
• المرور على زراعات القمح بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية.
• المرور على زراعات بنجر السكر بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية لللأمراض المتواجدة والتي كانت تنحصر بين أعفان جذور وتبقع الأوراق السركسبورى والبياض الدقيقي.
• تم المرور علي محاصيل الفول البلدي بمحافظات مصر المختلفة وقد قام السادة البحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة والتي كان في معظمها أعفان جذور وتبقع بني وصدأ.
• تم المرور على محافظات (المنيا – أسيوط–الاسماعيليه- الشرقية -المنوفية – الغربيه –الدقهليه-البحيرة - كفر الشيخ-القليوبية -النوبارية) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر)الفراولة- البطاطس-الطماطم-الفلفل-الباذنجان-الخيار -البسلة-الفاصوليا-اللوبيا( وقد قام السادة البحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة والتي كان في معظمها اعفان جذور وذبول وتبقعات أوراق وأعفان ثمار و بياض دقيقي وصدأ وعفن أبيض.
• المرور على زراعات محصول البصل بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية بها وإعطاء التوصيات الفنية للأمراض المتواجدة والتي كانت في أغلبها البياض الزغبي واللطعة الإرجوانية.

ثانياً: النشاط البحثي:
• تم نشر عدد 1 بحث محلي

ثالثاً:النشاط  الارشادي والتدريبي
ندوات ارشادية:
• مشاركة باحثى المعهد فى الفرق الإرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى ( قطن - قصب السكر – فول بلدى – حمص – قمح – نخيل بلح – نباتات طبية وعطرية – بصل – ثوم - خيار – بنجر السكر – خضر – بصل – بطاطس - طماطم – بطاطا – شعير – مانجو – عنب – موالح - فراولة ) فى محافظات (الجيزة - الفيوم - أسيوط – المنيا - بنى سويف– سوهاج – كفرالشيخ – أسوان – الأقصر – قنا – الوادى الجديد – القليوبية – الشرقية – الغربية – البحيرة – الإسكندرية – الإسماعيلية -  دمياط – النوبارية – المنوفية – الدقهلية ) وذلك فى الفترة من 1/3 وحتى 30/3/2024.
• حضور ندوة " الأرشاد الرقمى " بمحافظة الفيوم وذلك بتاريخ 6/3/2024.
• حضور ندوة أونلاين بعنوان " سلسلة الاحتراف والتميز الإحصائى باستخدام برنامج SPSS " والتى نظمتها منصة علماء المستقبل بتاريخ 14/3/2024.
دورا ت تدريبية:

• إلقاء محاضرة عن التربية المقاومة لأمراض الصدا وذلك من خلال الدورة التدربية المقامة بسخا وذلك بتاريخ 3/3/2024.
• حضور دورة تدريبية بعنوان "تصميم التجارب الزراعية باستخدام برنامج (gestate.) (اساسيات) وذلك بالمعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الأحصائى فى الفترة من 3/3 وحت 7/3/2024.
• تنفيذ دورة تدريبية تحت إشراف السيد الأستاذ الدكتور/مدير المعهد بعنوان " البيولوجيا الحزيئية وتطبيقاتها بأمراض النبات " وذلك بمعهد بحوث أمراض النباتات بتاريخ 10/3/2024.
أيام حقل:

• تم تنفيذ  (174) مدرسة حقلية لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول ( القمح ) وطرق مكافحتها بمحافظات ( الجيزة - القليوبية - البحيرة – النوبارية – كفر الشيخ – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – دمياط – الغربية – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بور سعيد – الأسكندرية – كفر الشيخ –سوهاج – الأقصر – أسوان) وذلك فى ال  فترة من 1/3 وحتى 30/2024.
رابعآ :النشاط الإنتاجي و الخدمي
1- تم فحص عدد (440) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة                  من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.
2- فحص عدد (145) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.
3- الإشتراك فى أعمال (44) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.
4- فحص عدد (8) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.
5- تعريف عدد (10) عزلة فطرية بقسم بحوث الفطريات
6- شراء (7) كيلو ميكروهيزا
7- فحص عدد (24) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.

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