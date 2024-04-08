الشركة القابضة تستضيف ندوة دينية حول فضائل شهر رمضان

شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ندوة دينية بارزة نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة، واستضافت الداعية الإسلامي مصطفى حسني، الذي ألقى الضوء على فضائل شهر رمضان المبارك وأجاب عن أسئلة الحضور من العاملين بالشركة، في إطار الأنشطة الثقافية والدينية والاجتماعية والرياضية التي تنظمها الإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة القابضة.

جاء ذلك بحضور اللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من قيادات الشركة، وجمع من العاملين بالشركة القابضة.

وأعرب المهندس ممدوح رسلان عن امتنانه للمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من الشهر الفضيل في تعزيز القيم الروحية والأخلاقية بين العاملين. وشدد على دور الشركة في دعم مثل هذه الأنشطة التي تسهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الروحية للموظفين.

وأضاف رسلان أن الشركة تحرص دائمًا على توفير بيئة عمل تحترم التنوع وتشجع على التفاهم والتسامح، مشيرًا إلى أن الندوات الدينية تعد جزءًا لا يتجزأ من برامج التنمية البشرية والثقافية التي تقدمها الشركة لموظفيها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على التزام الشركة بدعم الأنشطة التي تعود بالنفع على المجتمع والموظفين، وتعزز من قيم التعاون والتكافل، خاصة في شهر رمضان الذي يحمل في طياته الكثير من الدروس والعبر.