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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيثم الهواري: ربط الرئيس السيسي الإصلاح الاقتصادي بالصناعة يؤسس لانطلاقة قوية للتنمية الشاملة

صدى البلد

أكد هيثم الهواري عضو اتحاد الصناعات وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن ربط الرئيس السيسي الإصلاح الاقتصادي بالصناعة خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية يؤسس لانطلاقة اقتصادية قوية كما يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية دور الصناعة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وقال الهواري، إن الصناعة وبالأخص التصنيع الزراعي يمثل الأمل في تحقيق التنمية المستدامة حيث يعد من الأهم القطاعات الإنتاجية التي تسهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب وزيادة عجلة الإنتاج والصادرات ومن ثم تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتوفير السلع بأسعار تنافسية واستقرار الأسواق.



وأشار إلى ضرورة إصدار حزمة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع القطاع الخاص وخاصة الشباب نحو الاستثمار في الزراعة والصناعة من خلال إصلاح تشريعي وتسهيلات إجرائية.

وأكد أن القطاع الخاص لديه من الطاقات الإنتاجية والموارد البشرية وفرص واعدة لتحقيق مستهدفات العمل الوطني للفترة الرئاسية الجديدة إذا ما توفرت العوامل المعززة للإنتاج ومضاعفة الصادرات.

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