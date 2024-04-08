رجال الأعمال: ربط الإصلاح الاقتصادي بالصناعة رسالة تحفيز للقطاع الخاص

قال محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال، إن تأكيد الرئيس السيسي على ربط الإصلاح الاقتصادي بالصناعة في حفل افطار الأسرة المصرية رسالة قوية طمأنت القطاع الخاص علي مستقبل الاقتصاد الذي عاني خلال السنوات الماضية

وقال حسني ان التحدي الحقيقي أمامنا هو زيادة معدلات الإنتاج ونمو الصادرات وتوفير فرص العمل للشباب وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار تنافسية.

وأشاد حسني بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي إقامة وحضور حفل افطار الأسرة المصرية منذ توليه الحكم لما يمثله أهمية في تعزيز الانتماء والمواطنة لدي جميع طوائف الشعب في المشاركة في بناء مصر الحديثة.

وشهد حفل افطار الأسرة المصرية توافد كبير لمختلف طوائف المجتمع المصري من كبار رجال الدولة والأعمال ورؤساء الأحزاب والسياسيين والإعلاميين ورموز مجتمعية وشيوخ القبائل وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن تجديد الرئيس السيسي في خطابه بأهمية الصناعة تكليف واضح للحكومة الجديدة بتوجيه كافة سبل الدعم للنهوض بها وفتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته ومساهمته في التنمية.

واضاف، كما أن الربط بين الصناعة والإصلاح الاقتصادي في مصر يعتبر مهمًا لتعزيز الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، مؤكداً ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة استراتيجية تحدد أهداف تطوير الصناعة وكيفية ربطها بالإصلاح الاقتصادي وتقديم الدعم المالي وخفض الضرائب.

وتابع، كذلك لابد من أتباع نهج تيسير الإجراءات الإدارية وتقليل التكاليف الإدارية للشركات الصناعية مع الاستمرار في ترفيق الأراضي الصناعية وتطوير البنية التحتية من شبكات النقل والاتصالات إلي جانب اصلاح ودعم التعليم الفني والتدريب المهني.