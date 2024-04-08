صدور رواية "افرح يا قلبي" للبنانية علوية صبح في سلسلة "الإبداع العربي"

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة الإبداع العربي)، رواية "افرح يا قلبي" للكاتبة اللبنانية علوية صبح.

وترصد الكاتبة في روايتها ما تُحدثه الحروب من تصدعات وشقوق، تستشري في الأوطان والبيوت والعائلات وحتى في النفس الإنسانية في مستواها الفردي، ما يسفر عن هوية مأزومة بالتشظي والهزيمة، يندفع صاحبها تحت وطأة الغضب، للهروب خارج حدود الذات. علوية صبح روائية لبنانية، من مواليد بيروت ، تُرجمت رواياتها إلى لغات أجنبية عديدة منها الفرنسية والألمانية والإيطالية والإنجليزية.

وأصدرت «نوم الأيام» / نصوص قصصية – 1986، وروايات «مريم الحكايا» 2002، «اسمه الغرام» 2009، "أن تعشق الحياة" 2021.. فازت بجائزة السلطان قابوس للإبداع الروائي عام 2008 ، وفازت بجائزة سلطان العويس للأدب عام 2019.

وفازت روايتها "أن تعشق الحياة" باللائحة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للأدب عام 2021 ، وشملت اللائحة الطويلة لجائزة البوكر العربية روايتين لها: "دنيا" 2009 و"اسمه الغرام" 2010.

وفازت روايتها "مريم الحكايا" باللائحة القصيرة لجائزة "إيبرد العالمية" في لندن التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لأفضل الكتب المترجمة إلى الإنجليزية سنة 2017.. ويرأس تحرير سلسلة الإبداع العربي الروائي البارز و الكاتب الصحفي علي عطا.