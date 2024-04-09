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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

صدى البلد

تحركت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 9-4-2024 بشكل طفيف وسط توقعات بانخفاض الأسعار بسبب قرار البنك المركزي تدبير الدولار للمستوردين والإفراجات الجمركية لمدخلات انتاج الدواجن.


أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت


سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يسجل 90 جنيها ليصل إلى المستهلك  حوالي 108 جنيهات.

سجل سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن اليوم حوالي 220 جنيها.

سجل سعر كيلو الاوراك اليوم في محلات الطيور والدواجن حوالي 115 جنيها.

أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت
سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 155جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 170 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 151 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 175 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 155 جنيه في المزرعة لتصل إلى المستهلك 175 جنيه.

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