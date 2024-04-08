مدبولي يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطينى سبل الخروج من الأزمة الحالية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نظيره الفلسطينى محمد مصطفي رئيس الوزراء الفلسطيني بمطار القاهرة وذلك لبحث سبل الخروج من الازمة الفلسطينية الحالية وعدد من القضايا المشتركة .

كان مدبولي، قد عقد اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم ، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد مدبولي، أن الرئيس أعلن أنه تم تسليم مُخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني لسيادته، وهي المعنية بالشئون الاقتصادية، وسنعمل فور وصولها لنا على تنفيذها، مضيفًا أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مُشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور ممثلي كافة طوائف المجتمع، مشيدا برسائل الطمأنة التى ذكرها حول بعض القضايا والملفات التي تشغل بال المواطنين، ومنها استمرار الحوار الوطني والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها.