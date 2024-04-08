"جرائم مزرعة الخنازير" في دور السينما بمصر أول أيام عيد الفطر

ينطلق فيلم الإثارة المرعب "Squealer - سكويلر" للمخرج آندي أرمسترونج، في دور العرض المصرية، الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

والفيلم مستوحى من أحداث الجرائم الشنيعة الواقعية التي ارتكبها القاتل المتسلسل الكندي روبرت بيكتون، والذي استخدم مزرعة الخنازير الخاصة به للتخلص من جثث ضحاياه.

وتدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة تبدأ فيها حوادث غامضة لاختفاء فتيا، يتتبع القضية ضابط شرطة وأخصائية اجتماعية يقودهم البحث عن الأدلة لفك غموض هذه القضية إلى مزرعة نائية، ويأخذنا الفيلم إلى داخل عالم القاتل المتسلسل في تجربة مرعبة ومروعة تخطف الأنفاس.

فيلم Squealer بطولة ويس تشاتام، وكيت موينج، وتيريس جيبسون، ودانييل بورجيو، تأليف آندي أرمسترونج ودانييل بورجيو، وإخراج آندي أرمسترونج.

وللمخرج آندي أرمسترونج سجل حافل بالأعمال في قسم تصميم مشاهد الحركة والأكشن والمعارك.