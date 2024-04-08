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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيفرتون يتعرض لخصم نقاط من جديد في الدوري الإنجليزي

إيفرتون
إيفرتون

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فرض خصما جديدا للنقاط، اليوم الاثنين، على أحد فرق البريميرليج.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"،  قررت رابطة البريميرليج بشكل رسمي، خصم نقطتين جديدتين من رصيد فريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويعد هذا خصم النقاط الثاني الذي يتعرض له إيفرتون هذا الموسم، بسبب قواعد الربح والاستدامة، بعد أن بلغت العقوبة الأولى 10 نقاط، قبل أن تنخفض إلى 6 نقاط عقب الاستئناف.

ويعود الخصم الثاني للتوفيز إلى اتهام جديد بارتكاب مخالفات في شهر يناير الماضي وتم إثباته في أبريل الحالي.

وتراجع فريق إيفرتون بذلك إلى المركز 16 برصيد 27 نقطة، بعد خوض 31 مباراة

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