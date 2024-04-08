صحة الشرقية: ضبط وإعدام 46 طن أغذية وغلق 394 منشأة خلال رمضان

قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، إن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية شنت حملات مكثفة وموسعة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة، منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى اليوم.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار والمحافظ الدكتور ممدوح غراب؛ لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.



وأضاف مسعود، في بيان اليوم "الاثنين"، أن جهود هذه الحملات أسفرت بعد المرور على 3230 منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، عن ضبط 394 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلقها؛ لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف أنه تم إعدام 25 طنا و 300 كجم أغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 21 طنا و 540 كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب 1013 عينة أغذية، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 1768 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة، بمراكز الشرطة بالمحافظة.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، قامت أيضاً خلال شهر رمضان باستخراج 2143 شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية، واستصدار 2085 شهادة إشراف صحي للمنتجات الغذائية، و825 شهادة سعة تخزينية خلال تلك الفترة.

وأكد استمرار تكثيف حملات مراقبة الأغذية، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك، والضرب بيد من حديد على المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.