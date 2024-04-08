تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. قطاع دعم أسواق المال العالمية.. فيديو

عرض برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. قطاع دعم أسواق المال العالمية".

دفعة قوية حققتها عمالقة التقنية لسوق الأوراق المالية أعطتها نموا سريعا على مدى أكثر من عقد تصدرتها شركات ألفا بيت مالكة جوجل وأمازون دوت كوم وآبل إلى جانب ميتا الشركة الأم لمنصة فيسبوك وميكروسوفت وأخيرا تسلا.

وبقراءة مؤشرات هذا العام، حققت أسهم الشركات التي عرفت باسم "العظماء السبعة" تباينا ملحوظا لتتفوق منها شركتان فقط، فيما توسطت 2 أداء المجموعة وتراجع البقية.

في المقابل حاولت شركة تسلا تقديم أدلة واقعية على كونها أحد اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي، وواجهت تساؤلات حول سوق السيارات الكهربائية ومخاوف متعلقة بقيادة إيلون ماسك لها لتسجل أسهمها أسوأ أداء بين شركات مؤشر SNB500 هذا العام بعدما تراجعت قيمتها بنحو 30% بحلول 20 مارس الماضي.

