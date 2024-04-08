انسحاب قوات الاحتلال من خان يونس يثير تساؤلات في الإعلام الإسرائيلي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "تساؤلات في الإعلام الإسرائيلي بعد قرار الانسحاب من خان يونس".

عن أي انتصار يتحدث بنيامين نتنياهو؟ ولماذا يستمر في حرب لم يحقق فيها أي مكاسب؟ سؤالان تداولهما الكتاب الإسرائيليون على مختلف المواقع والصحف بعد الإعلان المفاجئ عن انسحاب الفرقة 98، آخر الفرق الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة.

ما بين الفشل العسكري أو التخطيط لعملية أكبر تعددت الآراء التي تناقلتها صحيفة "هارتس" في أكثر من مقال، في محاولة لفهم سبب قرار جيش الاحتلال بالانسحاب من جنوب القطاع خاصة، أن القرار جاء بعد إعلان الفصائل الفلسطينية عن عملية مركبة ونوعية أسفرت عن مقتل 6 جنود إسرائيليين في حي الأمل و9 آخرين في خان يونس.

المقال الافتتاحي الرئيس لصحيفة هارتس ذكر أن نتنياهو يسعى بكل الطرق إلى إخفاء فشله الذريع على مدار 6 أشهر من الحرب بالحديث عن عملية جديدة في رفح الفلسطينية، بينما يواجه غضبا شعبيا بسبب طول أمد الحرب دون إعادة المحتجزين.

