"راعي مصر" توزع ملابس العيد على 5 آلاف أسرة في المحافظات

قامت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع ملابس العيد على المواطنين الأكثر احتياجًا في محافظات الجمهورية، وذلك لرسم البهجة والفرحة على وجوه الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

انتشرت فرق المؤسسة ومتطوعوها على المناطق الأكثر فقرًا بالمحافظات، وقاموا بتوزيع الملابس وهدايا العيد على 5 آلاف أسرة في محافظات الجمهورية وسط حالة من الفرحة والسرور من الأهالي في كل المناطق.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة راعي مصر لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكل محافظات الجمهورية، وكذلك في إطار مبادرة "فرح قلبي" التي أطلقتها المؤسسة.