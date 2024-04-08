مسلسل بدون سابق انذار الحلقة 14.. آسر ياسبن يقترب من العثور على نجله

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد تطورات مثيرة، حيث تبدأ بعثور مروان وليلى على نجلهم عمر، حيث كان قد هرب من المستشفى بعد سماعه لهما ومعرفة أنه ليس ابنا لهما.



يذهب مروان لمنزل "سحر" كبيرة الممرضات التي كانت موجودة في المستشفى التي ولد بها نجله الحقيقي قبل أن يتم تبديله مع "عمر".

وهناك يشاهد حفيد الممرضة "علي" ويبدأ الشك في الدخول إليه في احتمالية أن يكون علي نجله الحقيقي، خاصة بعد علمه أنه ولد في نفس يوم مولد عمر وفي نفس المستشفى.

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، تطورات مثيرة، حيث يهرب عمر من المستشفى التي كان يعالج بها بعدما سمع والديه مروان وليلى وهما يتحدثان وعلم أنه ليس ابنا لهما.

يفاجأ مروان وليلى باختفاء عمر من غرفته بالمستشفى، حيث كان قد قام بتغيير ملابسه وخرج من السلم الخلفي لمبنى المستشفى، حيث يحاول مروان وليلى البحث عنه غير أنه يكون قد خرج تماما من المستشفى للشارع.

يتواصل التحقيق مع "إيهاب" شقيق نهى طليقة حسن، وذلك بتهمة الاتجار بالمخدرات حيث قبض عليه متلبسا وبحيازته مواد مخدرة.

المسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.



بدون سابق إنذار من بطولة آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص لـ بسمة .