سعاد صالح توجه رسالة لـ دار الإفتاء.. تفاصيل

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الانتحار يعني الخروج من الملة، وأن الشخص المنتحر يعتبر عاصي وأثم، ومن الكبائر.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الله قال في كتابه الكريم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه" وأن الشخص الذي يستسهل ويقتل نفسه حسابه عند الله.

ولفتت إلى أن الشخص الذي يعتدي على نفسه هنا عاصي، ولذلك نحذر الشباب، والاطفال وضعاف النفس والإيمان، من الاتجاه للانتحار، وأن كلام الله واضح.

وأشارت إلى أنها تطالب دار الإفتاء بصدور بيان يوضح حكم المنتحر، ففي الفترة الأخيرة هناك حالات انتحار كثيرة، بسبب أشياء بسيطة، فيجب أن نوضح هل المنتحر كافر أو عاصي.