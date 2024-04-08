وزير الرياضة يشهد ختام الدورة الرمضانية الثانية للكيانات الشبابية في كرة القدم الخماسية

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حفل ختام الدورة الرمضانية الثانية للكيانات الشبابية في كرة القدم الخماسية، والتي أقيمت في مركز التنمية الشبابية بالجزيرة في القاهرة.



وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية هذه الدورة في تعزيز روح التعاون والمشاركة بين الشباب، واكتشاف المواهب الرياضية الجديدة، مشددًا على أن القيادة السياسية تحرص دائمًا على استغلال طاقات الشباب الاستغلال الأمثل وتحرص على توجيه طاقاتهم الكبيرة.



كما أشاد الوزير بمستوى الأداء المميز الذي قدمه جميع الفرق المشاركة، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم وتشجيع الأنشطة الرياضية المختلفة التي تُساهم في تنمية قدرات الشباب ورفع مهاراتهم.

تُنَظِّم هذه الدورة وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وبالتعاون مع وحدة السياسات بالوزارة والمجلس الوطني للشباب.



وتعد هذه الدورة واحدة من العديد من الفعاليات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تنمية قدرات الشباب وإثراء أوقات فراغهم بالأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة.