عبد العزيز مخيون يتحدث عن دوره في مسلسل “جودر”.. فيديو

أكد الفنان المصري عبدالعزيز مخيون، أن الصعوبات في مسلسل جودر تتمثل في الملابس والديكور والمكياج، موضحًا: "هذه المسائل فيها خشونة، فأنا استخدمت لحية ثقيلة في هذا الجو الصعب، كما أن ملابسي كانت قريبة من الخش والعصا التي كنت أمسكها وزنها 12 كجم".

وأضاف "مخيون"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كما أن حفظ الحوار كان من الصعوبات التي مرينا بها في المسلسل، بالإضافة إلى التصوير ليلا في منطقة السادس من أكتوبر بمكان مكشوف".

وتابع الفنان: "كانت هناك مشاهد كثيرة صعبة في المسلسل، مثل مشهد بصحراء الفيوم، وكان معي آيتن عامر، وفي هذا المشهد حدثت عاصفة خفيفة، والمنطقة رملية فدخلت الرمال في عيوننا، وهذا الموقف كان صعبا للغاية لأننا كنا ملزمين بعدم غلق عيوننا، ولم يكن ينفع أن نغسل وجوهنا بسبب المكياج".

