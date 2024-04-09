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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق صادم من كولر على تعادل الأهلي مع إنبي بالدوري

كولر
كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة إنبي إن اللاعبين لم يتفاعلوا مع المباراة سريعًا في الشوط الأول، ودخلنا إلى أجواء المباراة متأخرين، نتيجة للإرهاق الذي يعاني منه الفريق بسبب ضغط المباريات واللعب كل يومين، ورغم ذلك نجح الفريق في تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاف أنه أعطى تعليماته في الشوط الثاني بضرورة اللعب برتم أسرع وأكثر إيجابية على المرمى، ولكن الفريق تلقى هدفًا مباغتًا،  ولكننا سيطرنا من بعده مجددًا على اللعب وتمكنا من التقدم وبعد إحراز هذا الهدف كان هناك حالة من التسرع، ولهذا قمت بإجراء عدة تغييرات في آخر ربع ساعة، مع إعطاء اللاعبين تعليمات بضرورة الاستحواذ والتركيز على المرمى وعدم فقد الكرة، ورغم ذلك احتسبت علينا ركلة ركنية وجاء منها هدف التعادل.  

وأوضح: مسلسل إهدار الفرص ينتهي بالتركيز بشكل أفضل على المرمى، مع أداء تدريبات محددة لتفادي هذه المشكلة، وهذا الأمر لا نستطيع حاليا القيام به بالصورة المطلوبة في التدريبات، لأننا نلعب مباراة كل يومين ونخوض بعدها استشفاء وبعض التدريبات الفنية المحددة، وأقوم بالحديث مع اللاعبين ومحاولة أداء تدريبات بدنية وفنية بصورة أقوى في هذه النقطة مع اللاعبين الذين لا يشاركون. 

وأتم: لا يوجد حديث عن صفقات جديدة، والآن تركيزي منصب على العناصر الموجودة حاليا وتقديم أفضل ما لديهم. أي أخطاء دفاعية  تمثل الفريق بالكامل ولا يتحملها لاعب بمفرده، لأن كرة القدم لعبة جماعية والجميع يتحمل فيها المسئولية.

واختتم حديثه: لا يوجد ترتيب للمهاجمين والثلاثي الهجومي للفريق شارك اليوم، ومحمود كهربا قدم مباراة مميزة، والجاهز والأفضل هو الذي سيشارك.


 

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