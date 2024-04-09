إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسوان

تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع مشاجرة بين عائلتين استخدم فيها الشوم والعصى بقرية النجاجرة التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم.

مشاجرة

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية النجاجرة التابعة لمركز كوم أمبو، استخدم فيها الشوم والعصى لخلافات بينهما مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم، وتم السيطرة على المشاجرة .

