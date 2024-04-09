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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النحاس: الحظ لعب مع إنبي.. والأهلي لا يركز في الدوري

الأهلى وإنبي
الأهلى وإنبي

أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر لا يركز حاليًا في بطولة الدوري العام، مُشيرًا إلى أن الحظ لعب مع إنبي، الذي حقق التعادل أمام الأهلي بهدفين لمثليهما، ضمن منافسات المسابقة.


وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إنبي حقق تعادلًا بطعم الفوز، فالفريق حصل على نقطة من الأهلي".


وأضاف: "الأهلي لم يدخل أجواء الدوري حتى الآن.. منذ بداية الموسم وهو يركز بين السوبر الإفريقي ثم الدوري الإفريقي والسوبر المصري وكأس مصر والآن دوري أبطال إفريقيا".


وتابع: "الأهلي لا يركز على الدوري حاليًا، ويلعب مباراة واحدة في تلك المسابقة كل شهر.. الأهلي كان من السهل أن يفوز بمباراة إنبي، بعد تقدمه مرتين في النتيجة".


وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "الأهلي لم يستطع حسم المباراة بعد تقدمه مرتين بالإضافة لإهدار الفرص، وهذه أزمة، بجانب الحظ الذي لعب مع إنبي، وتمكن من تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة".

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