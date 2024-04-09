وزير الخارجية الصيني: بكين وموسكو ستواصلان تعزيز تعاونهما على الصعيد الدولي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الصيني، قال إن بكين و موسكو ستواصلان تعزيز تعاونهما على الصعيد الدولي.
وأوضحت القناة أن وزير الخارجية الصيني، قال إن روسيا والصين معنيتان بمواجهة أساليب الحرب الباردة والترهيب.
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عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الصيني، قال إن بكين و موسكو ستواصلان تعزيز تعاونهما على الصعيد الدولي.
وأوضحت القناة أن وزير الخارجية الصيني، قال إن روسيا والصين معنيتان بمواجهة أساليب الحرب الباردة والترهيب.
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