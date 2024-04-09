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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة يهنئ فلاحي مصر بعيد الفطر المبارك

صدى البلد

هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جموع المزارعين والمربين والعاملين بالقطاع الزراعي في مصر، وقيادات الوزارة والعاملين بها وبقطاعاتها وهيئاتها المختلفة بحلول عيد الفطر المبارك.


وقال وزير الزراعة: كل عام وجميع العاملين بوزارة الزراعة ومراكزها البحثيه وهيئاتها وقطاعاتها ومديرياتها باحثين وموظفين وخدمات معاونه وإداريين وكل من ينتمي الى الزراعة بخير وسعادة، سائلا المولى عز وجل ان يديم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية.

وتابع :"لايفوتنى ان اهنئ اهالينا المزارعين والفلاحين والمربين والمنتجين الزراعيين بحلول عيد الفطر المبارك، أتوجه اليهم بكل التحيه والتقدير على العمل والجهد والتفاني والالتفاف حول الوطن وقياداته.

وندعو الله ان يحفظ مصر واهلها وقياداتها من كل مكروه وسوء وان يديم عليها نعم الامن والامان.. وكل عام ومصرنا العزيزه وشعبها العظيم بكل خير وبركات" .

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