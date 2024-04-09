سحب ركامية وأمطار تغطي محافظات الوجه البحري| تفاصيل

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا جديدة للأقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار مع تقدم الوقت خلال الطقس اليوم، حيث من المتوقع تساقط الأمطار على شمال البلاد خاصة المناطق الشرقية منها (مدن القناة والسواحل الشرقيةو شمال الوجه البحري) تكون متوسطة الشدة ورعدية تقل حدتها علي السواحل الغربية وجنوب الوجه البحري تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح خلال الطقس اليوم، على كافة الأنحاء مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس خاصة في فترات المساء والصباح الباكر لذا تنصح هيئة الأرصاد المواطنين بعدم تخفيف الملابس في هذه الفترات.

ولفتت هيئة الارصاد، إلى أنه متوقع أن تشهد البلاد تحسن في الأحوال الجوية علي كافة الانحاء من يوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، أما أول أيام عيد الفطر المبارك، سوف تستمر فرص الأمطار ولكن بنسب أقل على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 17 درجة.

جنوب سيناء 30 للعظمى والصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 14 درجة.

جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 19 درجة.