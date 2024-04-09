نداء عراقي إيراني عاجل بشأن فلسطين

أكد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، علي ضرورة دعم جهود تعزيز الأمن والسلام في المنطقة

وفي بيان للرئاسة العراقية؛ فقد تلقي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وتبادلا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة".

فيما أعرب رشيد عن "أمنياته للرئيس الإيراني بالتوفيق وموفور الصحة وللشعب الإيراني بالمزيد من التطور والتقدم".

بدوره، هنأ رئيسي "رئيس الجمهورية معربا عن أمنياته له بالنجاح والتوفيق، وللشعب العراقي دوام الأمن والاستقرار والازدهار".

وأضاف البيان أن "الاتصال استعرض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وتوطيد أواصر التعاون المشترك وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الجارين"، مشيرا إلى أن "الجانبين بحثا بحث المستجدات والتطورات الإقليمية وضرورة دعم جهود تعزيز الأمن والسلام في المنطقة".

وأكد الرئيسان وفقا للبيان، "ضرورة وقف العدوان على غزة، ومطالبة المجتمع الدولي للعمل الفوري لضمان أمن وسلامة الشعب الفلسطيني، ودعم مطالبه المشروعة".